Lastwagen kippt um: Fahrer muss geborgen werden

Auf einer Straßenbaustelle bei Esenhausen ist am Donnerstag ein Lastwagen umgekippt. Der leicht verletzte Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen werden.

Gegen 12 Uhr lieferte der Laster Humus für Erdarbeiten an der Umgehungsstrecke der Landesstraße 288 an, so die Polizei. Beim Abladen auf dem unbefestigten Gelände sank der Lastwagen hangabwärts ein, wobei sich die Humusladung verschob. Der Lastwagen kippte daraufhin auf die linke Seite.

Weil der Fahrer nicht mehr selbst aus der Fahrerkabine kam, wurde er von der hinzugerufenen Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.