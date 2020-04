Kunterbunte Hoffnungszeichen an der Wäscheleine in Wilhelmsdorf

Mit einer besonderen Aktion möchte die Brüdergemeinde Wilhelmsdorf den Menschen Zuversicht in den Zeiten der Coronakrise vermitteln. „Kunterbunte Hoffnungszeichen“ ist die Initiative überschrieben, die derzeit unübersehbar in der Dorfmitte sichtbar ist. Weit mehr als 100 Zeichnungen von Jung und Alt hängen an einer Wäscheleine rund um den historischen Betsaal.

Kinder bringen ihre Sicht auf die Krise zum Ausdruck. Ältere zeigen in düsteren Bildern, wie das öffentliche Leben eingeschränkt ist. Und wieder andere verbreiten in ihren Bildern Zuversicht. Sie vermitteln, dass der Glaube den Menschen in diesen Zeiten zur Seite steht. Wer sein kleines Kunstwerk auf der Rückseite seines Bildes mit Name und Alter versieht, der nimmt an einer Preisverleihung und Verlosung teil.