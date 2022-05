Kreatives Engagement für den Vereinssport

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das langjährige TSG Vorstandsmitglied Axel Böhme hat sich in der Hauptversammlung nicht mehr wählen lassen. Wir freuen uns trotzdem, denn er ist weiterhin bei den TSG Radlern und dem JederMannSport aktiv dabei.

Axel Böhme ist jemand, der seine Meinung sagt und mit anpackt. Und für beides dankt ihm die TSG und vor allem die Vorstandsmitglieder. Seit 27 Jahren engagiert er sich in verschiedenen Bereichen der TSG Wilhelmsdorf. Für den Vereinsvorstand übernahm er 17 Jahre lang zahlreiche Aufgaben im Bereich der öffentlichen Darstellung. Überaus engagiert zeigt sich Böhme bei den regelmäßig abgehaltenen Klausurtagungen, bei der Erarbeitung neuer Angebote und moderiert Veranstaltungen des Mehrspartenvereins mit viel Sachkenntnis und Humor.

In diesem Jahr war Axel Böhme auch der treibende Motor, den Mitwirkenden im Verein einfach Danke zu sagen und das Geld für etwaige Geschenke an die Partnergemeinden in Polen für ihre Tätigkeiten für die ukrainischen Geflüchteten zu spenden.

Und für genau dieses überaus große Engagement für den Sport in der Region überreichte im Werner Seeger als Vertreter des Sportkreises Ravensburg die Sportkreis Ehrennadel in Gold.