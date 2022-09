Komödie „Mach’s Licht aus!“ zweier Zußdorfer Filmemacher gewinnt Preise

Der Kurzfilm „Mach’s Licht aus!“ der beiden Zußdorfer Filmemacher Paul und Marius Beck hat den renommierten Publikumspreis „Goldenes Glühwürmchen“ auf dem Fünf-Seen-Festival gewonnen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

In diesem Jahr wurden aus rund 450 Einsendungen 27 Kurzfilme mit einer Filmlänge bis 20 Minuten ausgewählt. Aus vier Programmen bestimmte das Publikum die vier Finalisten, die beim Finale am 28. August im Kino Starnberg gegeneinander angetreten sind. Dass am Ende „Mach’s Licht aus!“ sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen konnte, war für das gesamte Filmteam, das den Preis einen Tag später zusammen mit Hauptdarsteller Leon Hagen auf der Dampferfahrt über den Starnberger See angenommen hat, eine riesige Überraschung gewesen, heißt es.

Und am gleichen Abend sollte die Überraschung noch getoppt werden, als der Film parallel auch noch auf dem Filmfest Oberursel bei Frankfurt den Jury- und Publikumspreis gewann. Des Weiteren stehen die Filmemacher mit ihrem Werk im Finale des Sebastian-Blau-Preises für schwäbische Mundart, der dieses Jahr am 23. Oktober im Kino im Waldhorn in Rottenburg am Neckar in der Sparte Film vergeben wird.