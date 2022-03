Kommissar Schlotterbeck ermittelt inkognito

Bereits seit 2019 ist die Premiere der heiteren Kriminalsatire „Snaplock“ geplant. Nun soll die Inszenierung endlich auf die Bühne kommen.

Zwei Theatergruppen aus Wilhelmsdorf taten sich 2019 zu einem gemeinsamen Projekt zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kulturschaffenden. Das „Theater in der Scheune“ präsentiert seit 1977 jedes Jahr mindestens eine Produktion und die „Waldbühne Zußdorf“ ist bekannt für ihre Freilichtaufführungen. Geplant war die Aufführung von „Snaplock“ der Zußdorferin Barbara Kunze. Die Zusammenarbeit unter der Regie der Autorin sei prächtig gelaufen, die Generalprobe sei erfolgreich absolviert worden – doch dann mussten am Morgen der Premiere alle Vorstellungen pandemiebedingt abgesagt werden. Auch im letzten Frühjahr sei keine Aufführung möglich gewesen.

Wie die Theatermacher mitteilen, sind die Proben im vergangenen Herbst coronakonform wieder angelaufen. Mit leichten Umbesetzungen und neuen Mitspielern gelang es, der Produktion wieder Schwung zu verleihen, heißt es weiter. Auch der Kulturverein sei in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben: Die Scheune Wilhelmsdorf hat im Saal und im Foyer eine neue Lüftungsanlage bekommen. Dazu gelten für die Aufführungen die jeweils aktuellen Coronaregeln.

Zum Inhalt des Stücks: Kriminaloberkommissar a. D. Egon Schlotterbeck ist wegen seines Herzleidens Patient in der Klinik „Ob der Flausen“. Die Herzabteilung besitzt einen hervorragenden Ruf, nicht zuletzt deshalb, weil Chefarzt Professor Sauberbauch einen neuartigen Herzklappenverschluss namens „Snaplock“ entwickelt hat. Eines Morgens wird eine Patientin leblos aufgefunden, ihr plötzlicher Tod scheint unerklärlich. Ausgerechnet in diese vorher quicklebendige Frau hatte sich Schlotterbecks Bettnachbar Rudi unsterblich verliebt. Ganz offenkundig soll der Vorfall von der Klinikleitung vertuscht werden. Darum ermittelt Egon nun inkognito.

Premiere ist am Freitag, 18. März, um 20 Uhr in der Scheune Wilhelmsdorf. Weitere Aufführungen sind am 19., 25. und 26. März jeweils um 20 Uhr sowie am 20. und 27. März um 17 Uhr. Die Beteiligten haben beschlossen, die Einnahmen der Aufführung am 19. März der Ukraine-Hilfe zur Verfügung zu stellen.