Kometenschweif, Kletterwirbel, Drehteller auf Schulhöfen der Zieglerschen

Dank der Radio 7 Drachenkinder geht es nun auf vier Schulhöfen der Zieglerschen noch lustiger, bewegter und gesünder zu als vorher. Über den Sommer sind viele neue große Spielgeräte aufgestellt worden, die den Kindern an den vier Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren der Zieglerschen Freude und Glück bringen. Spielgeräte sind richtig teuer. Denn sie sind wertvoll. Es geht auch ohne, aber mit ihnen machen die Pausen einfach viel mehr Spaß! Und so freuen sich nun die Schülerinnen und Schüler von vier Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) der Zieglerschen über die Aufwertung, die ihre Schulhöfe im Sommer erfahren haben. Bei den vier SBBZ handelt es sich um die Leopoldschule Altshausen, die Schule am Wolfsbühl in Wilhelmsdorf, die Sprachheilschule Biberach und die Haslachmühle in Horgenzell. Egal, zu welcher Uhrzeit sie die neuen Spielgeräte sieht, gerade von Kindern genutzt oder auch nicht: „Es erfüllt mich mit großer Freude und richtigem Glück“, sagte Schulleiterin Monika Boschert-Rittmeyer Mitte Oktober, als Radio 7 Drachenkinder Leiterin Ursula Schuhmacher die Leopoldschule besuchte, um sich selbst ein Bild von der erfolgreichen Spendenaktion zu machen. „Die Hörer von Radio 7 sind auch unserer Spenderinnen und Spender, das bedeutet, dass die Spenden aus der Region kommen und deshalb sollen sie auch in der Region bleiben“, erklärte Schuhmacher. „Wir überlegen immer, wo die Gelder, ganz im Sinne unserer Spender, gut angelegt sind. Wir unterstützen kranke, behinderte und traumatisierte Kinder und Jugendliche. Spielgeräte sind eins der Dinge, die Kinder besonders erreichen und auch viel Glück geben können.“ Die Kinder dankten Ursula Schuhmacher mit selbst gedichteten Liedern, selbst gestalteten Plakaten und in der Leopoldschule auch mit der Vorführung von Sprüngen und Salti mit Hilfe des neuen Bodentrampolins. Und weil das so schön war, sich alle gefreut haben aber an einem Tag nicht alle Standorte besucht werden konnten, wird eine weiterer Besuch von Ursula Schuhmacher noch in diesem Jahr erfolgen. Die Zieglerschen danken den Spenderinnen und Spendern der Radio7 Drachenkinder und Ursula Schuhmacher, außerdem der Firma Klaus Hill Hofbefestigungs GmbH aus Ravensburg, der Firma Play-Parc Allwetter-Freizeitanlagenbau GmbH, der Firma Mayer Baustoff- und Landesprodukte GmbH, der DEKRA, der Firma Sport-Thieme GmbH und der Schlosserei Strobel aus Wilhelmsdorf.