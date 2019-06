Kindergarten-Sanierung wird deutlich teurer

Noch ist die Sanierung und Erweiterung des Wilhelmsdorfer Montessori-Kindergartens in der Gartenstraße nicht komplett abgeschlossen. Jedoch wird aus der jetzt vorgelegten Zwischenbilanz deutlich, dass die Baukosten 25 Prozent höher liegen als 2017 vorausgeplant. Die Gesamtkosten liegen jetzt bei 1,638 Millionen Euro, wie Architekt Jürgen Kneer vom Ravensburger Büro „Architekturlokal“ im Gemeinderat darlegte. Bisher war von etwas über 1,3 Millionen Euro ausgegangen worden. Hinzu kommen die Kosten für die Fertigstellung der Außenanlagen mit Spielgeräten.

Bauzeit treibt Kosten in die Höhe

Ein Grund für die Kostensteigerungen war, dass die Bauzeit für dieses Projekt unterschätzt wurde. Es gab unter anderem Probleme mit im Boden verlegten Rohren, die wider Erwarten saniert werden mussten. Eigentlich hätten die neuen Räume im Hanggeschoss bereits zum Start der zusätzlichen Kindergartengruppe Anfang Januar 2018 fertig sein sollen. Grünes Licht für das Projekt hatte der Gemeinderat im Juli 2017 gegeben. Doch die Ausschreibungen für die verschiedenen Gewerke gestaltete sich überaus schwierig. Bauunternehmen und Handwerker sind weitgehend ausgelastet, zeitnahe Termine für einen Baubeginn konnten nicht erreicht werden. Die Übergabe der sanierten Anlage und der neuen Gruppenräume war eigentlich für den Herbst des vergangenen Jahres angepeilt.

Viel Lob gab es von der Bürgermeisterin für die dann doch erschienenen Handwerker. „Es war eine überaus anstrengende Baustelle, da die Arbeiten bei laufendem Betrieb des Kindergartens abgewickelt werden mussten“, sagte Sandra Flucht.

Nach den jetzigen Zahlen, die Architekt Jürgen Kneer vorlegte, kostete in einem ersten Bauabschnitt die Sanierung des Daches knapp 200 000 Euro. Der zweite Bauabschnitt beinhaltete die Einrichtung zusätzlicher Räume für die Betreuung der Kinder ab zwei Jahren. Rund 1,45 Millionen Euro schlagen hier zu Buche. Von den derzeit ermittelten Kosten gibt es Zuschüsse in Höhe von 791 000 Euro. 655 000 Euro muss die Gemeinde aus Eigenmitteln aufbringen. Damit müssen in einem Nachtragshaushaltsplan rund 80 000 Euro zusätzlich für den Kindergarten Gartenstraße eingeplant werden.

Doch mit Ende der Bauarbeiten am Montessori-Kindergarten sind die Pflichtaufgaben der Gemeinde in Sachen Kinderbetreuung nicht beendet. Jetzt schon zeichnet es sich ab, dass zusätzliche Räume geschaffen werden müssen.