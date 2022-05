Drei Kinder sind offenbar für zwei Brände verantwortlich, zu denen die Feuerwehr am Sonntag in Wilhelmsdorf ausgerückt ist.

Die Kinder beziehungsweise Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren entfachten die Feuer in zwei Mülleimern in der Nähe des Skateplatzes in der Pfrungener Straße, teilt die Polizei mit. Die Wehrleute löschten die Flammen. Ob ein Schaden entstand, wird geprüft. Die Polizei Weingarten geht der Sache nach.