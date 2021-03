Keime belasten Trinkwasser in Höhreute

Laut einer Veröffentlichung im Zusammenhang mit einer Belastung in Villingen-Schwenningen sind coliforme Keime nicht gefährlich für den Menschen. Sie finden sich überall in der Natur, beispielsweise in der Erde. Wörtlich wird ausgeführt: „Coliforme sind Bestandteil des sogenannten natürlichen Biofilms, der in jedem Wassernetz zu finden ist. Gerät dieser natürliche Schutz aus dem Gleichgewicht, können sich Bakterien und Keime besonders gut vermehren und verteilen.“ Ergänzend heißt es, dass im Gegensatz zu coliformen Keimen beispielsweise Coli-Bakterien oder auch Enterokokken zu den für den Menschen gefährlichen Erregern zählen. Diese Keime und Erreger lösen im schlimmsten Fall schwere Darm- und Magenerkrankungen aus. Ebenfalls zu den besorgniserregenden Bakterien zählen außerdem Legionellen, die sich im hausinternen Leitungswassernetz schnell vermehren und lebensbedrohliche Lungenentzündungen auslösen können.

Die Versorgung mit Trinkwasser im badischen Ortsteil Höhreute der Gemeinde Wilhelmsdorf soll auf neue Füße gestellt werden. Derzeit muss das aus einer gemeindeeigenen Quelle gewonnene Wasser wegen einer Verunreinigung mit coliformen Keimen mit Chlor versetzt werden. Außerdem ging die Ergiebigkeit zurück, vermutlich wegen der vergangenen trockenen Jahre. Angestrebt wird jetzt eine Kooperation mit der Nachbargemeinde Illmensee. Diese überarbeitet derzeit ihr ganzes Leitungsnetz. Damit ist die Möglichkeit vorhanden, unbelastetes Wasser kostengünstig in Richtung Höhreute zu leiten. Das erklärte Ortsbaumeister Wilhelm Birkhofer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Wasserqualität hat sich verschlechtert

Die in früheren Jahren gute Qualität der Quelle in Höhreute hat sich verschlechtert. Bei einer Routineuntersuchung im Januar wurden so genannte coliforme Keime festgestellt. In einem Schreiben der TWS Netz GmbH an die rund 25 Haushalte wurde aus Vorsorgegründen empfohlen, das Wasser abzukochen, bis eine einwandfreie bakteriologische Wasseruntersuchung vorliegt. Ergänzend wurde mit der Gemeinde und dem Gesundheitsamt Ravensburg beschlossen, das Trinkwasser in Höhreute mit Chlor zu desinfizieren. Durch den leichten Chlorgeruch leidet der Geschmack. Nach Installation der Chloranlage wurde das gesamte Leitungsnetz gespült. „Durch diese Maßnahme soll erreicht werden, dass das gesamte Versorgungsnetz und die dazugehörigen Hochbehälter desinfiziert werden“, erklären die Technischen Werke Schussental, die für die Gemeinde Wilhelmsdorf die Trinkwasserversorgung organisieren.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich die Schüttung der belasteten Quelle in Höhreute verringerte. Die täglich notwendigen sechs Kubikmeter wurden seit dem vergangenen Sommer nicht mehr erreicht. Um den Wasserbedarf für die Haushalte sowie eventuell notwendiges Löschwasser sicherzustellen wurde per Tanklastwagen regelmäßig frisches Wasser in den Hochbehälter gefahren. Derzeit ist das nicht mehr notwendig. Die reichhaltigen Niederschläge in den vergangenen Monaten sorgten dafür, dass die Quelle wieder ausreichend Wasser liefert.

Mehrere Ansätze

Vor diesem Hintergrund gab es mehrere Ansätze, um die Misere zu beheben. Die vorhandene Quelle neu zu fassen und dadurch die Probleme zu lösen, erwies sich laut Birkhofer als völlig unwirtschaftlich. Untersucht wurde dann, ob es sinnvoll ist, vom Behälter in Wilhelmsdorf eine neue Leitung ins Ortsnetz von Höhreute zu verlegen. Diese Lösung wurde mit überschlägigen Kosten in Höhe von 800 000 Euro berechnet. Dazu kommt, dass zusätzlich ein Notstromaggregat beschafft und gewartet werden muss, falls es zu Störungen im Stromnetz kommen sollte.

Bei Kontakten mit der Gemeinde Illmensee ergab sich ein weiterer Lösungsansatz. Illmensee überarbeitet derzeit das gesamte Leitungsnetz seiner Wasserversorgung. Wasser aus der Nachbargemeinde könnte aus der Leitung, die in Richtung Illwangen geführt und ertüchtigt wird, in diesem Zuge über eine Abzweigung nach Höhreute gelangen. Dazu Wilhelm Birkhofer: „Wir haben die Hoffnung, nach erfolgreichen Gesprächen mit Illmensee diese Lösung noch in diesem Jahr angehen zu können.“ Nach vorläufigen Schätzungen dürften die Kosten für die technischen Anlagen für das Illmenseer Wasser bei rund 400 000 Euro liegen. Genauere Zahlen soll ein Ingenieurbüro liefern, mit dem die Gemeinde Wilhelmsdorf derzeit in Kontakt steht.

Chlor ist Notmaßnahme

Bis zu einer endgültigen Lösung und zu einer eventuellen Verbesserung des vorhandenen Quellwassers muss der Zusatz mit Chlor als Notmaßnahme fortgesetzt werden. Der ohnehin sanierungsbedürftige Hochbehälter Höhreute könnte bei beiden möglichen Varianten aufgegeben werden.

Da die Zahlen als eindeutig angesehen werden, beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, Gespräche mit der Nachbargemeinde Illmensee zu führen und die skizzierte Lösung anzustreben. Gemeinderat Klaus Germann merkte an, dass es schade sei, eine gemeindeeigene Quelle aufgeben zu müssen. Im Gremium sei man sich ja einig, so viel Wasser wie möglich aus eigenen Quellen zur Verfügung zu haben. Doch in diesem Falle sprechen die Zahlen für sich, bedauerte der FWV-Rat.