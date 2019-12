Karl Gindele rückt „Heraus mit den Sprachen!“

Karl Gindele vom Kunstatelier der Zieglerschen in Wilhelmsdorf zählt zu den zehn Preisträgern eines im deutschsprachigen Raum ausgerufenen Kunstwettbewerbs für Menschen mit geistiger Behinderung. Sein Text erscheint gemeinsam mit den Texten der anderen Preisträger in einem Literarischen Kalender. Unter dem Titel „Hinterm Herzen Sellerie“ ist dieser soeben für das Jahr 2020 erschienen. Den Wettbewerb hatte der Verein „Die Wortfinder“ aus Bielefeld ausgerufen.

Im Mai startete der Verein eigenen Angaben zufolge das neue inklusive Kunst- und Literaturprojekt „Heraus mit den Sprachen“. Laut Pressemitteilung binde es rund 1000 Menschen mit unterschiedlichen Sprech- und Schreibmöglichkeiten ein: von Menschen ohne Laut- und Schriftsprache bis hin zu professionellen Autoren.

Inklusive Schreibwerkstätten

Bilder von Künstlern, die selbst nicht schreiben und sich auch verbal nur eingeschränkt zu ihren Werken äußern können, bilden die Grundlage, schreibt der Verein. Eine Jury aus vier Museumsdirektoren und Sabine Feldwieser, Vorsitzende von „Die Wortfinder“, hätten aus rund hundert Bewerbungen zehn Künstler ausgewählt. Diese seien in verschiedenen Orten Deutschlands, in Österreich und der Schweiz zuhause. Zu ihren Bildern entstünden in inklusiven Schreibwerkstätten an zehn Orten im deutschsprachigen Raum die Texte. Menschen jeden Alters mit und ohne Behinderung könnten an den Schreibwerkstätten teilnehmen. Durch die Einbindung von Mitarbeitern der regionalen Behinderten- und Bildungseinrichtungen sei das Projekt von vornherein auf Nachhaltigkeit angelegt. Die Mitarbeiter würden während der Schreibwerkstätten geschult, sodass sie die Arbeit später fortsetzen könnten.

Aus den Bildern und Texten sei nun der Kalender entstanden. Zahlreiche Menschen kämen so mit der Vielfalt der Gedanken, Wort- und Bildsprachen von Menschen mit kognitiv-intellektueller Behinderung in Berührung, ein interkultureller Dialog im weitesten Sinne entstünde.

Der 2010 gegründete Verein „Die Wortfinder“ fördert eigenen Angaben zufolge die Literatur und das Kreative Schreiben von besonderen Menschen und Menschen in besonderen Lebenslagen.