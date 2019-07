Junge Wolfsbühlstörche brauchen viel Platz

Wegen der erste Hüpf- und Flugversuche der jungen Störche wird es für die Storcheneltern im Nest in der Gemeinde Wilhelmsdorf eng, teilt Klaus Schmolze mit, der der „Schwäbischen Zeitung“ dieses Foto schickte. So müssten sich die Strocheneltern auf den Nachbargiebeln der benachbarten Häuser Ausweichplätze suchen, damit die Jungen genügend Platz haben. Es mache auch Spaß am Morgen, dem Storchenpapa bei seinen Stretchübungen zu beobachten.Foto: Klaus Schmolze