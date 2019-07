Jugendlicher schaut aufs Smartphone und wird angefahren

Ein 18-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag gegen 13.45 Uhr beim Überqueren der Straße in Wilhelmsdorf von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich, als der junge Mann laut Polizei an der Ersatzhaltestelle in der Leonhardstraße, auf Höhe der Einmündung der Welfenstraße, aus einem Linienbus ausstieg und anschließend hinter dem noch mit Warnblinklicht stehenden Linienbus über die Fahrbahn ging, ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei wurde er durch den BMW eines 41-jährigen Autofahrers angefahren, der mit langsamer Geschwindigkeit in einer Kolonne auf der Leonhardstraße in Richtung Zußdorf an dem Linienbus vorbeifuhr.

Der Fußgänger wurde bei der Kollision mit dem BMW verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konzentrierte sich zum Unfallzeitpunkt auf sein Smartphone und trug Ohrstöpsel, was laut Polizei zu dem Verkehrsunfall beigetragen haben dürfte.