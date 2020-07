Jugendliche werden in Wilhelmsdorf attackiert

Noch unbekannt sind laut Polizei die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, die am Dienstag gegen 21.10 Uhr am Wilhelmsdorfer Saalplatz in Handgreiflichkeiten endete.

Den Angaben eines 17-Jährigen und dessen 16-jährigen Begleiters zufolge, seien sie von einer Gruppe Jugendlicher attackiert worden, die mit Fahrrädern und einem motorisierten Zweirad unterwegs waren. Die mutmaßlichen Täter hätten nicht nur mit ihren Motorradhelmen nach ihnen geschlagen, sondern auch mit den Füßen getreten und den Rucksack des 17-Jährigen ausgeleert. Ferner sei sein Handy und seine JBL Box (Bluetooth-Lautsprecher) entwendet worden.

Bei der Überprüfung eines Tatverdächtigen, der mit seinem Leichtkraftrad und seinem Sozius geflüchtet war, konnte die Polizei später Anzeichen von Drogeneinwirkung feststellen, weshalb sie nach einem positiven Drogentest bei dem 16-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe veranlasste. Bei einem weiteren Geflüchteten, einem 17-Jährigen, fanden Beamte einen mitgeführten Schlagstock. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, gegen den 16-Jährigen zusätzlich wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, und gegen den 17-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.