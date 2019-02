Jugendliche stellen Lucha ihre künftige Schule vor

Schüler des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums St. Christoph in Zußdorf bei Wilhelmsdorf haben dem Landtagsabgeordneten und Minister für Soziales und Integration, Manne Lucha (Grüne), ihre neue Schule präsentiert. Im August 2020 und damit drei Monate früher als geplant soll der Schulneubau auf dem Gelände der St. Jakobus-Behindertenhilfe fertig werden, geht aus einer Pressemitteilung des Wahlkreisbüros des Ministers hervor. Auch der Kostenrahmen von knapp zehn Millionen Euro soll eingehalten werden.

Die Idee zu einem Besuch im Ravensburger Wahlkreisbüro von Lucha hatten die sieben Jugendlichen selbst, heißt es in der Mitteilung weiter. Weil das Abgeordnetenbüro ebenerdig in der Ravensburger Altstadt liegt, komme man auch mit Rollstühlen gut hinein. Also räumte der Minister Stühle beiseite, damit alle am Besprechungstisch Platz hatten.

Ihre bisherige Schule genüge den Anforderungen für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit Mehrfachbehinderung schon länger nicht mehr. Das erläuterten die Jugendlichen anhand selbst gemachter Fotos. So fehle bisher etwa ein Aufzug, der so groß ist, dass mehrere Rollis gleichzeitig hineinpassen. Die Jugendlichen hatten ihre Rektorin Romana Urban und die Lehrerinnen Susanne Reinhold und Sylvia Bangnowski mitgebracht. Sie berichteten, dass es oft „in der Turnhalle zu heiß und im Schwimmbad zu kalt“ war. Jetzt bekommen sie ein Therapiebad und eine Turnhalle mit einem in den Boden eingelassenen, ebenerdigen Trampolin – die Rollstuhlfahrer freuen sich besonders darauf.