Jugendliche kurven mit Auto in Wilhelmsdorfer Tiefgarage herum

Ein 16-jähriger Jugendlicher und sein 13-jähriger Freund haben am ersten Juliwochenende in Wilhelmsdorf ein nicht zugelassenes Auto aufgebrochen und sind in einer Tiefgarage herumgefahren. Laut Polizeibericht starteten sie mit einem im Fahrzeug liegenden Schlüssel den Motor, furhen los und streiften mehrmals Betonpfeiler. Noch während ihrer Garagen-Spritztour traf die Polizei die beiden Jungen an. Nun ermittelt der Polizeiposten Altshausen wegen Verdacht des Diebstahls.