Jubel: Wilhelmsdorfer Volleyballer und Fußballer kehren mit Silbermedaille und 5. Platz zurück

Weit mehr als hundert jubelnde Fans haben am Freitag auf dem Saalplatz die 26 Athleten und Partner begrüßt, die die deutschen Farben bei den Special Olympics World Games in Abu Dhabi vertraten. Der Bus mit den Sportlern fuhr eskortiert von Feuerwehrfahrzeugen zunächst einige Runden um den Betsaal, bevor die Mannschaftsmitglieder, gekleidet mit arabischen Kopftüchern, sich in das Bad in der Menge begaben.

Die Volleyball-Mannschaft eroberte sich nach einem packenden Endspiel gegen Nigeria eine Silbermedaille. Die Fußballer belegten einen respektablen fünften Rang. Dass gleich zwei Nationalteams aus einer Gemeinde kamen, ist bisher einzigartig. Ermöglicht wurden diese Leistungen durch die bewährte Sportkooperation der TSG Wilhelmsdorf, des Sozialunternehmens Die Zieglerschen, dem Gymnasium Wilhelmsdorf und der Otto Lilienthal-Realschule. Alle Sportler sind Mitglied der Abteilung Inklusiver Sport für Menschen mit und ohne Behinderung der Turn- und Sport-Gemeinschaft (TSG) Wilhelmsdorf.

Die Trainer Michael und Raphael Stäbler (Volleyball) sowie Michael Kessler und Meike Frei (Fußball) zeigten sich bei ihrer Rückkehr von den Erlebnissen am Golf total begeistert. Die großzügigen Sportanlagen wurden von den Wilhelmsdorfern ebenso bewundert, wie die ausgezeichnete Betreuung in dem Wüstenstaat. „Bei uns herrschte an allen Wettkampftagen eine tolle Stimmung“, wurden die vergangenen Tage beschrieben. Diese Spiele waren eine der größten Sportveranstaltungen weltweit im Jahr 2019. Gemeldet waren 7000 Athleten mit geistiger Behinderung gemeinsam mit ihren Unified-Partnern, davon aus Deutschland insgesamt 229. Die Sportler kamen aus 170 Ländern. Sie wurden von 2500 Trainern betreut. Medaillen gab es in 24 Sportarten. Für die Abwicklung dieser Großveranstaltung wurden rund 20 000 freiwillige Helfer eingesetzt.