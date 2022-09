Inklusives Fußballspiel lässt Teilhabe erleben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Auftakt der besonderen Aktivitäten im Vorfeld des Host Town Programms spielten in Wilhelmsdorf Fußballer*innen der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen gegen Spieler der AH-Mannschaft der FG 2010 WRZ. Im Vordergrund stand eindeutig der Spaß am gemeinsamen Sport. Die Partie, welche von Schiedsrichterin Ruslana Nürenberg geleitet wurde, ging mit einem 5:3 an die AH. Team 4 Unified erzielte jedoch mehrere Schreckmomente für deren Torspieler. Es gab den einen oder anderen knappen Schuss an die Latte oder knapp am Pfosten vorbei.

Die zahlreichen Zuschauenden wurden von Bürgermeisterin Sandra Flucht, dem Geschäftsführer der Behindertenhilfe Uwe Fischer und TSG Vorstandsmitglied Michael Kessler begrüßt. Sie freuten sich auf ein spannendes, verletzungsfreies sowie faires Spiel und im Nachhinein auf gute Begegnungen im TSG Vereinsheim.

Vor dem Anpfiff leitete die Sportwissenschaftlerin Birgit Glaser zusammen mit sechs Gerätturnerinnen eine kurzweilige, aber effektive Aufwärm- und Mobilisationseinheit an. Auch interessierte Zuschauende kamen auf das Spielfeld und machten mit. Die Aktion stand im Zusammenhang mit der Europäischen Woche des Sports #BeActive vom Deutschen Turnerbund. Solch eine Aufwärmphase war für die Fußballerinnen und Fußballer dieser Spielklasse etwas ungewöhnlich. Im Nachgang gab es trotzdem die ein oder andere positive Bemerkung, dass das besser war als dreimal um den Platz zu rennen.

Zu den World Games der Special Olympics im Juni 2023 werden rund 170 Sportler-Delegationen aus der ganzen Welt in Deutschland erwartet. Bevor die sportlichen Wettkämpfe in Berlin beginnen, gibt es für die Teilnehmenden ein Gastgeber-Programm. Eine Sportlergruppe der Färöer wird dabei die Inklusionsgemeinde Wilhelmsdorf kennenlernen. Mit dem Zuschlag als „Host Town“ ist Wilhelmsdorf Teil des größten kommunalen Inklusionsprojekts in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ein weiterer Schritt, um sich für mehr Teilhabe und Anerkennung von Menschen mit Handicap einzusetzen.