Inklusive Skiausfahrt nach Laterns

Bei Regenwetter machten sich sieben Wintersportler*innen der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf e. V./ Die Zieglerschen e. V. auf den Weg ins Skigebiet nach Laterns. Zum Glück verwandelte sich dort der Regen in Schnee. Skischuhe an, Helm auf und ab auf die Piste. Während die vier Athleten und drei Partner*innen am Vormittag noch mit Wind und Schnee zu kämpfen hatten, zeigte sich nach der gemeinsamen Vesperpause die Sonne. Bei herrlichem Skiwetter bewältigten die Skifahrenden in Kleingruppen blaue und rote Pisten, Schanzen und Tiefschneepisten. Gegen 15.30 Uhr ging es zurück in Richtung Heimat. Sichtlich begeistert, aber auch sehr müde und erschöpft, wurden die Sportler*innen zuhause abgeliefert. Spätestens im nächsten Jahr wollen sie wieder zusammen zu einer inklusiven Skiausfahrt aufbrechen und einen gelungenen Tag auf der Piste verbringen.