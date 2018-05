Inklusion weiter voranbringen

Das Sozialunternehmen Die Zieglerschen hatte kürzlich zu einem besonderen Anlass nach Engen eingeladen: Ihre neue Einrichtung in der Mundingstraße wurde mit Bewohnern, Mitarbeitern und zahlreichen Gästen offiziell eröffnet. Die neue Einrichtung der Zieglerschen umfasst ein Wohnhaus mit 24 Wohnplätzen und Gemeinschaftsräumen für Menschen mit geistiger und Hör-Sprachbehinderung sowie einen Förder- und Betreuungsbereich für 17 Personen.

Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg, bestärkte die Behindertenhilfe der Zieglerschen in ihren Vorhaben. Die „fachlich hoch qualifizierte, bürgernahe Einrichtung“ sei ein weiterer Schritt in Richtung Inklusion. Den Änderungen mit dem neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG) sieht er positiv entgegen. „Inklusion ist nur als Gemeinschaftsleistung möglich“. Damit bestätigt er auch Rolf Baumann, kaufmännischer Vorstand der Zieglerschen. Er gab zuerst einen Rückblick auf die lange Entwicklung von der Zielvorgabe bis hin zum Spatenstich für die dezentralen Standorte der Behindertenhilfe. Landrat Frank Hämmerle freute sich besonders darüber, dass Menschen aus dem Landkreis Konstanz nun wieder ein neues Zuhause in der Nähe ihrer Familie gefunden haben. Bürgermeister Johannes Moser wünschte den neuen Engener Bürgern, dass sie sich vor allem schnell wohl und zuhause fühlen.

In der Behindertenhilfe der Zieglerschen werden Kinder, Erwachsene und Senioren mit einer Hör-, Sprach- und zusätzlicher geistiger Behinderung gefördert und begleitet. Etwa 800 Mitarbeitende sind in vielfältigen stationären und ambulanten Angebotsformen an rund 20 Standorten in der Region Bodensee-Oberschwaben für Menschen mit Behinderung im Einsatz. Weitere regionale Angebote, neben dem Standort Engen, gibt es in Aulendorf, Bad Saulgau, Wilhelmsdorf-Friedenstraße, Ravensburg-Charlottenstraße und Ravensburg-Obereschach.