Infosystem wertet Moor-Erlebnispfad im Pfrunger-Burgweiler Ried auf

Alle Anforderungen sind erfüllt, die finanzielle Förderung der beiden Projekte „Moor-Erlebnispfad“ und „Bienen-Welten“, angesiedelt beim Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf, ist gerechtfertigt. Laura Ditze, Mitarbeiterin bei der Geschäftsstelle des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben, zeigte sich nach Besichtigung und Vorstellung zufrieden mit dem, was ihr präsentiert wurde. Die Unterschrift unter die Bestätigung, dass alles erfüllt wurde, war am Schluss des Besuchs reine Formsache. Die Zuschüsse in Höhe von jeweils knapp 17 000 Euro kommen im Rahmen des Leader-Regionalentwicklungsprogramms vom Bund und Land. Jeweils 1600 Euro Zuschüsse steuert die Gemeinde bei. Die förderungsfähigen Projektkosten werden mit jeweils 20 000 Euro angegeben.

Nicht nur ein neuer Name

Was den Beteiligten bei teilweise dichtem Schneefall am neuen Moor-Erlebnispfad vorgestellt wurde, kann sich mehr als sehen lassen. Der ab 1980 geschaffene Riedlehrpfad erhielt nicht nur einen neuen Namen. Viel wichtiger sind die modernen Informationstafeln mit ihren Darstellungen des Entstehens der Tier- und Pflanzenwelt im Pfrunger-Burgweiler Ried, einem der größten Naturschutzgebiete in Süddeutschland. Erläutert wurde die Konzeption von Peter Sieber, Geschäftsführer des Büros „Kommata“ in Fronhofen. Besucher, Alt oder Jung, sind aufgerufen, sich aktiv die lehrreichen Informationen an den Schautafeln zu erarbeiten. Ob die beeindruckende Spannweite des Rot-Milans gezeigt wird, oder die Größe einer Weißtanne ins Verhältnis zum 44 Meter hohen Bannwaldturm ins Licht gesetzt wird – überall sind Informationen zu entdecken, die den Besuchern des Moor-Erlebnispfads die Bedeutung des Gebiets verdeutlichen.

Sieben neue Thementafeln

Insgesamt wurden sieben neue Thementafeln und zwei Übersichtstafeln zur Orientierung aufgestellt. Es wurde beim Material darauf geachtet, dass sie weitgehend vor Beschädigungen geschützt sind, soweit dies überhaupt möglich ist. Da die zu den Fotos passenden Texte kurz gehalten werden müssen, ist auf den Tafeln jeweils ein QR-Code abgebildet, mit dessen Hilfe per Smartphone ergänzende Informationen abgerufen werden können. Dieses Angebot wird derzeit entwickelt und soll später auch auf den Internetseiten des Naturschutzzentrums abrufbar sein. Auch nach Abschluss des Projekts sollen weitere interaktive Elemente angeboten werden. Mit neuen gelben Wegweisern ist der Moor-Erlebnispfad an das Gesamt-Wandernetz im Pfrunger-Burgweiler Ried angeschlossen, erklärte Pia Wilhelm, Leiterin des Naturschutzzentrums Wilhelmsdorf.

Einzigartiger Naturraum

Wie wichtig die Neuerungen bei der Entwicklung des sanften Tourismus im Naturschutzgebiet sind, verdeutlicht die Wilhelmsdorfer Bürgermeisterin Sandra Flucht. Kraft Amtes ist sie stellvertretende Vorsitzende der Ried-Stiftung. Seit 1. Juni ist Flucht außerdem Vorsitzende der Ferienregion Nördlicher Bodensee, in der die fünf Städte und Gemeinden Pfullendorf, Illmensee, Ostrach, Wald und Wilhelmsdorf vereinigt sind, um den Tourismus zu fördern. „Die Erweiterung und Überarbeitung des ehemaligen Riedlehrpfads zum Moor-Erlebnispfad ist uns schon lange ein Herzensanliegen. Hier können wir vielen Menschen den Wert dieses einzigartigen Naturraums bei einem unterhaltsamen Spaziergang näherbringen. Er ist so gestaltet, dass er für alle Ziel- und Altersgruppen ansprechend ist. Er ergänzt die umfassende Ausstellung im Naturschutzzentrum und den Natur-Parcours für unsere kleinsten Gäste auf ideale Weise.“

Hervorgehoben wurde bei der Besichtigung auch die Bedeutung des Projekts „Bienen-Welten“. Pia Wilhelm sieht darin eine ganz wichtige und wertvolle Ergänzung zur Umweltbildung im Naturschutzzentrum. Mit dem Fördergeld entsteht ein bedarfsgerechtes Bienen-Wirtschaftsgebäude. Dies ist eine Ergänzung zu den bestehenden Schulungs- und Ausstellungsräumen. Den beteiligten Imkern sei es ein Anliegen, die Bedeutung von Bienen und Insekten für das Ökosystem deutlich zu machen. Das passe perfekt zu den Angeboten im Naturschutzzentrum, bei dem ebenfalls schon Kindergartenkinder an Umweltthemen herangeführt werden.