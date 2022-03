Informationsveranstaltung zum Inklusionsort Haslachmühle

In der Haslachmühle soll künftig gemeinsames Wohnen und Arbeiten für Menschen mit und ohne Behinderungen ermöglicht werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Hierfür wird das Gelände der Haslachmühle weiterentwickelt: Drei Gebäude entstehen neu und vier ältere werden abgerissen. Am Rande des Mühlengeländes werden Wohngebiete und ein Mischgebiet geplant, damit Menschen mit und ohne Behinderungen näher zusammenwohnen.

Am 11. März, von 15 bis 17 Uhr laden die Zieglerschen die Bürgerinnen und Bürger Horgenzells zu einer Informationsveranstaltung ein, um über den aktuellen Planungsstand zu berichten. Treffpunkt ist der Platz vor der Kapelle in der Haslachmühle. Neben den Geschäftsführen für die Behindertenhilfe und für das Facility Management der Zieglerschen, Uwe Fischer und Christoph Arnegger, steht auch Horgenzells Bürgermeister Volker Restle für Fragen zur Verfügung.Die Zieglerschen und die Gemeinde Horgenzell sind seit längerer Zeit zur Weiterentwicklung der Haslachmühle im Austausch. So hat sich auch der Gemeinderat bereits mehrfach mit den baulichen Belangen befasst. Breiter Konsens ist, dass es allen Beteiligten wichtig ist, dass hier etwas Gemeinsames von Gemeinde, Bürgerinnen und Bürgern aus Hasenweiler, der Haslachmühle und den Zieglerschen entsteht. Um dies zu erreichen, ist ein Beteiligungsprojekt geplant. Ziel ist ein Austausch darüber, wie Inklusion gelingen kann.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird um eine Anmeldung bis 9.März, per Mail unter inklusionsort-haslachmuehle@zieglersche.de oder telefonisch unter 07503 / 92 95 11 gebeten.