In Wilhelmsdorf kann bald Sperrmüll abgegeben werden

Vier weitere Annahmestellen für Sperrmüll wird es ab 1. April im Landkreis geben. Wie das Landratsamt mitteilt, können dann in Wilhelmsdorf bei der Firma Metzger, in Kißlegg bei der Firma Stark, in Aulendorf bei der Firma Heydt sowie im Leutkircher Wertstoffhof nach Vorlage der blauen Sperrmüllkarte 2018 bis zu 100 Kilogramm Sperrmüll kostenlos abgegeben werden. Darüber hinausgehende Mengen an Sperrmüll werden jeweils zu den vor Ort gültigen Preisen berechnet. Mit diesen vier zusätzlichen Annahmestellen baut der Landkreis den Sperrmüllservice für die Bürger aus, heißt es in der Mitteilung. Im Januar 2018 waren bereits zwei Annahmestellen in Bad Waldsee und Bad Wurzach neu geschaffen worden.