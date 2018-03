In Wilhelmsdorf ist verkaufsoffener Sonntag

Der Gewerbeverein Wilhelmsdorf veranstaltet am Sonntag, 18. März, von 12 bis 17 Uhr eine Gewerbeschau mit verkaufsoffenem Sonntag. Auch ein Antik- und Trödelmarkt steht auf dem Programm. „Wir sind stolz, für unsere Bürger eine noch gut funktionierende und vielfältige Dienstleistungsstruktur aufrecht zu erhalten“, schreibt der Gewerbevereinsvorsitzende Domenico Geraci in einer Pressemitteilung. Rund um den Saalplatz werden die neuesten Angebote an Autos, Land- und Gartentechnik-Modellen gezeigt. Für Bewirtung sorgen die dort ansässigen Gastronomen und der Stand der Klasse 8b des Gymnasiums. Im Foyer des Rathauses wird Kinderschminken angeboten. In der Pfrunger Straße findet ein Antik- und Trödelmarkt statt, die inhabergeführten Fachgeschäfte stellen Frühjahrskollektionen, Blumenkreationen und technische Neuigkeiten vor.