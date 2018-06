In Kinderheimen herrschte ein grausamer Erziehungsstil

Das System und die Umstände in den Kinderheimen in ganz Deutschland waren die Rahmenbedingungen, die Kindesmissbrauch in den Heimen möglich gemacht haben. Das geht aus dem Aufklärungsbericht vor, der sich mit dem Missbrauchsskandal in den Heimen der Evangelischen Brüdergemeinde in Wilhelmsdorf und Korntal in den 1950er- bis 1980er-Jahren beschäftigt. Dieser wurde am Donnerstag vorgestellt.

Wie der Aufklärer Benno Hafeneger bei seiner Arbeit feststellte, konnte zur damaligen Zeit jeder als Erzieher in den Heimen beschäftigt werden. „In den 1950er- und 1960er-Jahren konnte jeder dort arbeiten, der arbeiten wollte: ehemalige Offiziere der Wehrmacht oder Bäcker“, berichtet der Erziehungswissenschaftler. Es sei von einem Heimleiter bekannt, der Landwirtschaftsmeister gewesen ist. „Wir können auch nicht von einer qualifizierten Heimaufsicht in dieser Zeit reden“, so Hafeneger. Zwischen fünf und zehn Jahre liegen zwischen den Besuchen der Heimaufsicht.

Prügelstrafen und Demütigungen waren Alltag

Auch Therapien für Kinder, wie sie heute Standard sind, habe es in keinster Weise gegeben. Harte Prügelstrafen waren üblich, Kinder wurden zur Strafe gedemütigt, sogar gezwungen, Erbrochenes zu essen und stundenlang zu stehen. Auch von stundenlangem Stehen mit ausgestreckten Armen ist die Rede. In den alten Berichten stellte Hafeneger fest, dass fast ausschließlich negativ über Kinder gesprochen wurde: Kinder wurden als verwahrlost, verarmt, sündhaft und böse definiert. Kaum wurden Kinder als neugierig, lebendig und mit Entwicklungspotenzial beschrieben. Erst in den 1980er-Jahren habe sich, so Hafeneger, eine neue Heimkultur entwickelt.

Besonders perfide: Im Landeskirchlichen Archiv habe er alte Akten gefunden, in denen 18 Fälle von körperlicher und 15 Fälle von sexualisierter Gewalt dokumentiert seien. Von einer Erzieherin sei bekannt, dass sie „sadistische Züge“ gehabt habe. „Man hat gewusst von Taten und Tätern.“ Die Gemeinde habe damals zwar einigen beschuldigten Mitarbeitern gekündigt und sie angezeigt, in anderen Fällen aber versucht, die Angelegenheiten heimintern zu klären – „man könnte auch sagen, zu vertuschen“, so Hafeneger.

Jetzt steht es schwarz auf weiß. In den Kinderheimen der Diakonie der Brüdergemeinde Korntal sind Kinder missbraucht worden. In den Heimen in Korntal im Landkreis Ludwigsburg und in Wilhelmsdorf im Landkreis Ravensburg haben die Kinder sexualisierte, physische und psychische Gewalt erfahren. Jetzt wurde der Aufklärungsbericht in Stuttgart vorgestellt.

Die Aufklärerin Brigitte Baums-Stammberger macht deutlich: „Die Heime waren in nichts besser oder schlechter als andere Heime.“ Ehemalige Heimkinder, die das Heim gewechselt haben, hätten teilweise von schlimmeren Umständen berichtet, so die ehemalige Richterin.