Immanuel Schulz zeigt Afrika in Bild und Klang in Wilhelmsdorf

Er radelte 10 000 Kilometer von Kapstadt nach Kenia und lässt nun die Zuschauer teilhaben an seinen außergewöhnlichen Momenten mit den Menschen und Tieren Afrikas: Der Macher des Wunderwelten-Festivals in Friedrichshafen, Immanuel Schulz, hat für seinen diesjährigen Weihnachtsvortrag am 26. Dezember in der Riedhalle in Wilhelmsdorf einen Afrika-Konzertvortrag für die ganze Familie vorbereitet. Beginn ist um 16 Uhr. Der Vortrag wird mit Live-Musik des Heidelberger Afrikachors untermalt. Afrikanische Klänge und Gesänge paaren sich mit eindrucksvollen Bildern und Anekdoten, die die Zuschauer sowohl zum Lachen bringen, als auch nachdenklich machen, schreibt der Wilhelmsdorfer in seiner Ankündigung. Weitere Informationen sowie Eintrittskarten gibt es auch online unter www.WunderWelten.org. Foto: Immanuel Schulz