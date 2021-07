Im Drogenrausch Polizeieinsatz ausgelöst

In seinem Drogenrausch hat ein 25-jähriger Mann am Mittwochabend in Wilhelmsdorf einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatte er kurz nach 20 Uhr über den Notruf mitgeteilt, dass mehrere Personen in seine Wohnung eingedrungen seien.

Bei einer sofortigen Überprüfung durch zwei Streifenwagenbesatzungen stellten die Beamten fest, dass die von dem Mann in seiner Wohnung wahrgenommenen Personen nicht existent waren. Dafür stand aber der 25-Jährige augenscheinlich deutlich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Eigenen Angaben zufolge habe er dadurch mehrere Tage lang nicht geschlafen und auch aktuell wieder Amphetamin konsumiert. In der Wohnung konnte noch eine Kleinmenge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Aufgrund seiner desolaten psychischen Verfassung wurde der 25-Jährige in ein Fachkrankenhaus eingeliefert. Gegen ihn wird außerdem wegen des unerlaubten Besitzes der Betäubungsmittel ermittelt.