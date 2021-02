Hund attackiert 62-jährigen Mann

Ein 62 Jahre alter Mann ist am Dienstag gegen 20 Uhr im Wilhelmsdorfer Ortsteil Pfrungen von einem Hund gebissen worden und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der 62-Jährige war mit seinem Hund Gassi, als ein herrenloser schwarzer Hund auf seinen Vierbeiner losging. Beim Versuch, die beiden Tiere zu trennen, biss der schwarze Hund den 62-Jährigen in beide Hände und verletzte ihn im Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Halter des schwarzen Hundes, der bekannt ist.