Höhere Elternbeiträge für die Kinderbetreuung

Wenn nach Ende der Ferien bei der Schüler- und Kinderbetreuung ein neues Kapitel während der andauernden Corona-Krise aufgeschlagen wird, gibt es für Eltern und Schüler in Wilhelmsdorf einige Neuerungen im Bereich der Gebühren. Maßvolle Erhöhungen der Kindergartenbeiträge sowie der Kosten für die Essensausgabe in den Mensen stehen an.

Moderate Erhöhung um 1,9 Prozent

Laut Beschluss des Gemeinderats werden die Elternbeiträge in den kommunalen Kindergärten Gartenstraße und Friedenstraße zum 1. September angepasst. Der Rat folgte der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und der kommunalen Landesverbände, in der eine moderate Erhöhung um 1,9 Prozent vorgeschlagen wird. Dabei sind die Auswirkungen der Pandemie mit berücksichtigt worden. Die Anhebung der Beiträge bleibe bewusst hinter der tatsächlichen Kostensteigerung zurück, um einerseits die Einnahmeausfälle nicht zu groß werden zu lassen, andererseits aber die Eltern nicht über Gebühr zu belasten, erklärte Ann-Katrin Kraus, Leiterin des Amts für Bildung und Gemeindeentwicklung. Die Elternbeiträge decken gerade einmal rund 15 Prozent der Kosten für die Kinderbetreuung ab. Für den Kindergartenbetrieb muss die Gemeinde aus Eigenmitteln 1,1 Millionen Euro im laufenden Jahr aufbringen. Durch weitere Angebote wird diese Summe im kommenden Jahr auf etwa 1,2 Millionen Euro steigen.

Die Gebühren werden je nach Anzahl der Kinder in einer Familie, der Dauer der Betreuungszeit und Alter der betreuten Kinder individuell festgelegt. Zum Beispiel fallen in der Regelbetreuung bis 32 Stunden pro Woche für ein Einzelkind über drei Jahre künftig 127 Euro an. Bei 46 Stunden erhöht sich der Satz auf 237 Euro. Je nach Kinderzahl verringern sich die Beiträge zum Teil deutlich. Für Kinder unter drei Jahren werden bei Ein-Kind-Familien in der Regelbetreuung von 25 Stunden an fünf Tagen in der Woche 198 Euro fällig. Wer die verlängerten Öffnungszeiten mit 32 Stunden in der Woche in Anspruch nimmt, zahlt 254 Euro.

Neue Gruppenräume kosten 1,8 Millionen Euro

Neu gebaut werden am Kindergarten Friedenstraße zwei zusätzliche Gruppenräume. Die Kosten waren im Januar noch auf 1,74 Millionen Euro geschätzt worden. Nach neueren Zahlen dürfte der Anbau jedoch bei über 1,8 Millionen Euro liegen. Unter anderem sind ungünstige Bodenverhältnisse Schuld an der Kostenerhöhung. Im Haushalt für 2020 sind 1,6 Millionen Euro eingeplant. „Die Finanzierung bereitet uns Bauchschmerzen“, erklärte Kämmerer Stephan Gerster. Erhoffte Zuschüsse blieben aus. „Uns fehlen noch 330 000 Euro.“ Zwischenzeitlich wurde nach weiteren Einsparungsmöglichkeiten gesucht. Dabei kam heraus, dass bei gleicher Qualität immerhin fast 20 000 Euro weniger aufgewendet werden müssen als ursprünglich geplant. „Das ist jetzt eine sehr kostenoptimierte Variante“, freute sich Bürgermeisterin Sandra Flucht. Trotz der Unsicherheiten wurden vom Rat erste Ausschreibungen gebilligt, um den Bau zeitnah angehen zu können. „Wir haben die Pflicht ausreichend Betreuungsplätze zu schaffen“, erinnerte Flucht an die staatlichen Vorgaben.

Parallel zu den Erhöhungen im Kindergartenbereich werden die Gebühren für das Mensaessen am Bildungszentrum und an der Grundschule um rund 15 Prozent angehoben. Die Preise waren seit Mai 2017 stabil gehalten worden. Der aktuelle Verkaufspreis deckt die Betriebskosten nach Berechnung der Verwaltung nur in Höhe von 40,8 Prozent ab. Der Zuschussbedarf für den Bereich des Bildungszentrums mit Gymnasium und Realschule liegt bei 57 000 Euro. wie Sandra Flucht bei einem Gemeindebesuch dem baden-württembergischen Sozialministers Manne Lucha vorrechnete. Sie verwies in diesem Zusammenhang auch auf weitere Kostenbelastungen der Gemeinde durch staatliche Vorgaben. Eingefordert wurden höhere Zuwendungen durch Bund und Land für diese Aufgaben. Dies wird auch im Gemeinderat immer wie der thematisiert.

Tellergericht mit Salat für 4,50 Euro

Nach den ab 1. September geltenden neuen Gebühren kostet ein Tellergericht mit Salat für Schüler und Lehrer 4,50 Euro. Sonstige Erwachsene bezahlen dafür sechs Euro. Suppe und Dessert können für jeweils 50 Cent einzeln hinzu gebucht werden. An der Grundschule werden für Hauptgang und Dessert einheitlich 4,50 Euro pro Mahlzeit erhoben.