Hilfe für Menschen mit wenig Einkommen

Seit zehn Jahren gibt es die Johannes-Ziegler-Stiftung der Zieglerschen. Sie unterstützt unter anderem Menschen mit wenig Einkommen in Bereichen, die nicht durch die öffentliche Hand finanziert sind.

Wie es zur Gründung kam, erklärt Gottfried Heinzmann, ehrenamtlicher Stiftungsvorstand: „Wir trafen in unseren Einrichtungen immer häufiger auf Armut: Senioren, die am Existenzminimum leben oder Schüler, die ihre Klassenausflüge nicht bezahlen konnten.“ Um hier zu helfen, seien private Zuwendungen notwendig. So wurde die Johannes-Ziegler-Stiftung gegründet. Sie wurde benannt nach Johannes Ziegler, der 1873 die Anstaltsleitung vom Gründer der Zieglerschen, August Friedrich Oßwald, übernommen hatte.

Die Zieglerschen luden Freunde und Förderer zum Mitmachen ein, sodass die Stiftung von vielen Menschen innerhalb und außerhalb der Zieglerschen getragen werde, sagt Stiftungsmanager Matthias Braitinger. Organisiert wird die Stiftung von den Zieglerschen. Der Verein trägt auch die Verwaltungskosten, um zu gewährleisten, dass die Spende 1:1 ankommt.

Das bekannteste Projekt der Stiftung ist die Vesperkirche, die zusammen mit dem Diakonischen Werk in der Stadtkirche Ravensburg organisiert wird. Die Stiftung engagiert sich außerdem für die „Altshausener Ferienfreizeit“. Sie richtet sich an Kinder aus einkommensschwachen Familien aus den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis.

„Ein besonderes Augenmerk legen wir aktuell auf Angebote, die Begegnungen zwischen Jung und Alt schaffen“, so Matthias Braitinger. „So machten beispielsweise Schüler mit Wilhelmsdorfer Senioren einen gemeinsamen Ausflug auf die Mainau. Oder wir bezahlten auch in Wilhelmsdorf Namensplaketten für Urnengräber von Menschen mit Behinderung ohne Angehörige. Denn uns ist es wichtig, für ein würdiges Andenken zu sorgen.“

In den letzten Jahren habe die Stiftung rund 430 000 Euro ausgegeben, sagt Braitinger. „Wir finanzieren unsere Aufgaben aus Erträgen des Stiftungskapitals, Spenden und ehrenamtlichem Engagement. In der aktuellen Niedrigzinsphase sind die Kapitalerträge leider überschaubar. Vor der Herausforderung stehen fast alle kleinen und mittleren Stiftungen. Das klassische Finanzierungsmodell funktioniert derzeit nicht so richtig. Umso dankbarer sind wir für die große Hilfsbereitschaft aller Freunde und Förderer.“ Die Johannes-Ziegler-Stiftung hat unter anderem Schauspieler und Hoftheater-Betreiber Uli Boettcher, den oberschwäbischen „Barockbarden“ Barny Bitterwolf und Schlagersängerin Anita Hofmann als Unterstützer.