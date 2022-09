Eine herbstliche Foto-Frühwanderung im Pfrunger-Burgweiler Ried wird am Sonntag, 16. Oktober, von 7 bis 10 Uhr vom Naturschutzzentrum der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried für Hobby-Fotografen mit dem Hobby-Fotografen und Moorführer Rolf Müller angeboten. Jetzt im Herbst gibt es im Ried besonders reizvolle Fotomotive mit Morgennebel, tautropfenglitzernden Spinnennetzen, bunten Früchten und vielem mehr. Treffpunkt für die Führung ist der Wanderparkplatz bei der Riedwirtschaft zwischen Wilhelmsdorf-Pfrungen und Riedhausen. Moorführer Rolf Müller durchstreift seit vielen Jahren zu jeder Jahreszeit mit seiner Fotoausrüstung das Ried – am liebsten zu Zeiten, wenn noch niemand sonst im Ried unterwegs ist. Er teilt sein fotografisches Wissen gerne mit anderen Natur- und Fotofreundinnen und –freunden und zeigt ihnen, wie sie die reizvollen Motive am besten auf die Speicherkarte bringen. Die Kosten betragen 8 Euro.

Mitzubringen sind ein eigener Fotoapparat, ein Teilnahmebeitrag von acht Euro und wettergerechte Kleidung, bei Bedarf auch eine Sitzunterlage, ein Getränk und eine kleine Stärkung für zwischendurch.

Anmeldung im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf bis Freitag, 14. Oktober, 16 Uhr, unter www.pfrunger-burgweiler-ried.de