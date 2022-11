Hacker greifen Zieglersche an: Das sind die Folgen

Die Zieglerschen in Wilhelmsdorf sind am 7. November Opfer eines Hackerangriffs geworden. Das hat zu erheblichen technischen Problemen geführt, die bis diesen Mittwoch andauerten. Betroffen von dem Angriff sind unter anderem die Telefonanlage des diakonischen Sozialunternehmens, Verwaltungsabläufe und der Mailverkehr. Dass es nicht noch schlimmer gekommen ist, haben sie der Polizei zu verdanken.

Stefan Wieland von der Pressestelle der Zieglerschen bestätigt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ den Hackerangriff. Der Mailverkehr und der Verwaltungsbereich waren bis Mittwoch weiterhin eingeschränkt. Die Telefonanlage war am Montag, 7. November, nicht erreichbar, funktioniert aber mittlerweile wieder.

Keine personenbezogenen Daten entwendet

„Es gab keinen Datenabfluss von personenbezogenen Daten und wir sind weiterhin arbeitsfähig und können Menschen in unseren Einrichtungen versorgen“, sagt Wieland. E-Mails würden immer noch nicht alle ankommen, ab Mittwoch sollten aber alle Bereiche wieder voll funktionsfähig sein.

„Der Angriff ist Gott sei Dank frühzeitig entdeckt worden“, sagt Wieland. Dass der Hackerangriff überhaupt so schnell bemerkt wurde, haben die Zieglerschen der Polizei zu verdanken. Die Cyberabteilung der Kriminalpolizei in Friedrichshafen hätte den Angriff mitbekommen und die Zieglerschen am 7. November per Telefon darüber informiert.

Durch die schnelle Warnung und das Herunterfahren der Netzwerke hätte Schlimmeres verhindert werden können, so Wieland.

IT-Spezialisten untersuchen die Computersysteme

Forensiker der Polizei seien vor Ort gewesen und hätten die Computersysteme untersucht. Bei den Zieglerschen hätte laut Wieland die interne IT-Abteilung zusammen mit externen Beratern begonnen, die Systeme über das Wochenende langsam wieder hochzufahren und Passwörter neu zu vergeben.

Auf Nachfrage sagt ein Sprecher der Polizei, dass man aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Auskünfte zu dem Hackerangriff auf die Zieglerschen geben werde. „Ich weiß nicht, worauf es die Angreifer abgesehen haben“, sagt Wieland.

Er könne auch nur vermuten, woher der Angriff gekommen sei. Wichtig sei aber, dass der Angriff auf die Systeme des Sozialunternehmens so schnell unterbrochen wurde. Eine Lösegeldforderung sei bei der Zieglerschen nicht eingegangen.

Hackerangriffe nehmen in Baden-Württemberg zu

Bereits 2019 war die Zieglerschen Opfer eines Hackerangriffs. Auch damals sei der Angriff frühzeitig entdeckt worden. „Der Angriff 2019 war aber längst nicht so stark wie jetzt“, so Wieland. Damals sei wohl ein Jugendlicher für den Angriff verantwortlich gewesen, dieses Mal vermuten die Zieglerschen kriminelle Hintergründe.

„Die wollten uns handlungsunfähig machen“, denkt Wieland. Wieso die Zieglerschen ins Fadenkreuz der Angreifer geraten sind, weiß Wieland nicht. In Baden-Württemberg nimmt die Zahl der Hackerangriffe auf Unternehmen zu, heißt es im Sicherheitsbericht des Innenministeriums.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden unter anderem die Hochschule Heilbronn, die „Heilbronner Stimme“ und der Medizin Campus Bodensee Opfer von Hackerangriffen.