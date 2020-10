Gymnasium Wilhelmsdorf verabschiedet Sportlehrerin

Das Gymnasium Wilhelmsdorf hat Andrea Reisch in den Ruhestand verabschiedet. Die Sportlehrerin prägte über viele Jahre das Sportleben der Schule, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dabei gestaltete sie maßgeblich die über Jahre hinweg beliebten Sportgalas mit, engagierte sich besonders im Bereich Leichtathletik und Volleyball, trainierte viele Mannschaften und nahm an unzähligen Wettbewerben äußerst erfolgreich teil.

Bereits als 19-Jährige kam Reisch nach absolvierter Ausbildung 1976 mit frischem Staatsexamen nach Wilhelmsdorf und unterrichtete von da an – zum Teil auch an der Realschule – über insgesamt 45 Jahre. Sie begleitete und förderte zahlreiche Schüler nicht nur als Sportler, sondern auch in ihrer persönlichen Entwicklung. Den Willen zur Hochleistung und die damit verbundene Freude und Erfüllung habe sie immer beispielhaft vorgelebt und vermittelt.