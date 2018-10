Gymnasium Wilhelmsdorf geht Bildungspartnerschaften ein

Verschiedene Unternehmensvertreter aus dem Umland von Wilhelmsdorf sind zu Gast am Gymnasium Wilhelmsdorf gewesen, um eine Bildungspartnerschaft einzugehen beziehungsweise eine bereits existierende Bildungspartnerschaft zu erneuern. Ziel dieser Bildungspartnerschaften sei es, Schülern einen reibungslosen Übergang in die Ausbildung und ins spätere Berufsleben zu ermöglichen, wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt. So könnten die Unternehmen zum Beispiel ihre Fachexpertise im Unterricht im neuen Fach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung einbringen, Betriebsbesichtigungen durchführen, praktische Arbeiten im freien Kursangebot anleiten oder eine Praktikums- und Stellenbörse anbieten. Folgende Unternehmen sind Bildungspartner des Gymnasiums Wilhelmsdorf: EBZ-Gruppe Ravensburg, Emos Technology Illmensee, Konrad Knoblauch Markdorf und die Volksbank Altshausen. Das Bild der Vertragsunterzeichnung zeigt (von links) Wolfgang Glaser (EBZ), Sandra Buck (Emos Technology), Johannes Baumann (Schulleiter Gymnasium), Renate Bleher (Konrad Knoblauch) sowie Franz Schmid und Brigitte Fischer (beide Volksbank Altshausen). Foto: Gymnasium