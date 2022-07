„Gras-Impressionen“ lockt mit vielseitigem Angebot

Im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf wird am Freitag, 15. Juli, um 19 Uhr die Ausstellung „Gras-Impressionen“ eröffnet. Die Fotoausstellung ist eine Hommage an die heimischen Gräser – laut Mitteilung eine wenig beachtete, aber lebensnotwendige Pflanzengruppe.

Mit über 30 Arbeiten, teils großformatig 60 x 90 cm, präsentiere die Naturfotografin Beate Nash mit ihren Aufnahmen eine künstlerische Sichtweise auf Gräser. Die Fotoausstellung werde ergänzt mit wunderschönen, filigranen Kunstwerken aus Gras, von Hans-Jörg Beck. Das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf zeigt die Ausstellung vom 15. Juli bis Ende September.

Begleitend zur Ausstellung gibt es noch ein Programm. Anmeldung für alle Angebote unter www.pfrunger-burgweiler-ried.de. Am Samstag, 9. Juli, findet von 9.30 bis 12 Uhr eine Führung zum Thema „Wiesen im Ried - Zeigerpflanzen erkennen“ statt. Mitzubringen sind wettergemäße Kleidung, Sonnenschutz, Mückenschutz und Getränk für unterwegs. Die Kosten betragen sechs Euro für Erwachsene, ermäßigt drei Euro.

Claudia Köpfer leitete am Samstag, 16. Juli, von 14 bis 16 Uhr die Führung „Wir gehen Binsen“ zur Bestimmung von Gräsern. Mitzubringen sind eine Lupe (soweit vorhanden), wettergemäße Kleidung, Sonnenschutz, Mückenschutz und Getränk für unterwegs. Die Kosten betragen sechs Euro für Erwachsene, ermäßigt drei Euro.

Das Open-Air-Kino am Naturschutzzentrum zeigt am Donnerstag, 21. Juli, um 20.30 Uhr den Film „Die Wiese - das Paradies von Nebenan“ von Naturfilmer Jan Haft. Der Filmer ist selbst anwesend und führt in den Film ein. Der Eintritt kostet zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder ab sieben Jahren.

Peter Kuhn gibt am Samstag, 23. Juli, von 9 bis 12 Uhr einen Sensenkurs „Wiesen mähen wie früher“. Die eigenen Sense kann mitgebracht werden, es stehen aber auch Sensen leihweise zur Verfügung. Die Teilnahme kostet 35 Euro pro Person.