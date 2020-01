Grünes Licht für Ausbau der Kreisstraße zwischen Hinznang und Frauenzell

Die Arbeiten für den einfachen Ausbau der Kreisstraße 8023 zwischen Hinznang und Frauenzell können jetzt ausgeschrieben werden. Im Zuge dieser Maßnahme wird parallel zur Straße ein Geh- und Radweg entstehen. Die Herstellungskosten liegen bei rund 2,1 Millionen Euro. Davon trägt der Landkreis Ravensburg einen Eigenanteil von 1,26 Millionen Euro. Der Kreistag stimmte dem Vorhaben in seiner Sitzung am Donnerstag in Wilhelmsdorf einstimmig zu.

CDU-Kreisrat Hans-Jörg Henle sprach das aus, was seine Kollegen zustimmend zur Kenntnis nahmen: „Wir danken allen Beteiligten, vor allem auch Simon Gehringer, dem Leiter des Straßenbauamts, für die erfolgreichen Verhandlungen mit den betroffenen Grundstückseigentümern.“ Außerdem hob der Leutkircher Oberbürgermeister die gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Kreisbehörden mit der Stadt Leutkirch hervor. Landrat Harald Sievers ergänzte: „Auch im benachbarten Altusried freut man sich riesig, dass wir dieses Projekt verwirklichen.“

Verwaltung und Kreistag beschäftigen sich schon seit 2012 mit der Frage, wie die Kreisstraße in einen ordentlichen Zustand versetzt werden kann.

Geh- und Radweg ebenfalls geplant

Außerdem war den Planern wichtig, für Fußgänger und Radfahrer eine sichere Verbindung zwischen den Orten Hinznang und Frauenzell herzustellen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik gab die Planung im Jahr 2014 frei. Inzwischen wurde die Ausführungsplanung abgeschlossen. Die Eigentümer der benötigten Flächen für Straßenausbau sowie Geh- und Radweg stimmten dem Vorhaben zu und verkauften die benötigten Grundstücke. Außerdem wurde die Maßnahme in ein Zuschussprogramm des Landes aufgenommen.

Der Abschnitt der Kreisstraße 8023, der nun ausgebaut werden soll, beginnt an der Landesstraße 319 in Hinznang und führt bis zur Landesgrenze bei Frauenzell, das zur Marktgemeinde Altusried gehört. Mit dem geplanten Geh- und Radweg wird die Lücke der Radwegeverbindung von Isny ausgehend über Friesenhofen, Hinznang, Frauenzell, Muthmannshofen und letztlich bis nach Altusried auf der bayerischen Seite geschlossen. Die Straße soll auf sechs Meter Breite ausgebaut werden. Für der Geh- und Radweg sind 2,5 Meter vorgesehen.

Stadt muss 370 000 Euro zahlen

Nach aktueller Kostenberechnung trägt die Stadt Leutkirch einen Anteil von 370 000 Euro von den Gesamtkosten in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Der Landeszuschuss wird mit vorsichtig gerechnet rund 465 000 Euro veranschlagt. Damit wird der Landkreis Ravensburg 1,26 Millionen Euro zum Bau dieser Straßen- und Wegeverbindung beitragen.

Die Maßnahme wird jetzt öffentlich ausgeschrieben und vergeben. Allerdings mit der kleinen Einschränkung, dass „die Ausschreibungsergebnisse dem Kostenrahmen entsprechen“ müssen.