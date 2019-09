Gotthilf-Vöhringer-Schule in Wilhelmsdorf wird nicht gesprengt

Die ehemalige Gotthilf-Vöhringer-Schule (GVS), seit ihrem Bau Anfang der 70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts das optisch prägendste Gebäude der Gemeinde Wilhelmsdorf, soll ab dem 1. Oktober abgerissen werden. Die Arbeiten sollen laut derzeitiger Planung bis Ende Januar 2020 beendet sein. Auf dem Gelände, das dem Sozialunternehmen Die Zieglerschen gehört, soll ein Neubau für die benachbarte Werkstatt für behinderte Menschen entstehen. Ein Nebeneffekt des Abrisses ist die Verlagerung der Mobilfunksendeanlagen auf dem Dach der GVS hin zu einem neuen 35 Meter hohen Mobilfunkmasten am Öschweg, der Ende Mai errichtet wurde.

Wer aus Richtung Horgenzell oder Fleischwangen nach Wilhelmsdorf fährt, der sieht unweigerlich den hohen Betonkomplex, der sich nahe der Ortsmitte weit über 20 Meter hoch den Blicken bietet. Dieser Anblick wird jetzt in den kommenden Monaten Zug um Zug verschwinden. „Eine Sprengung des Hauses war am Anfang der Überlegungen nur ganz kurz angedacht und dann schnell zu den Akten gelegt“, sagte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ Erika Althoff, bei den Zieglerschen angestellte Architektin, die den Abriss plant und betreut. Damit sind entsprechende Spekulationen in der Bevölkerung hinfällig, die spektakuläre Szenen eines in Sekunden zusammenbrechenden Gebäudes vor Augen hatten. Vielmehr soll die GVS Stück für Stück abgerissen werden.

Die Arbeiten wurden vor wenigen Tagen ausgeschrieben. Federführend für die Abwicklung des Projekts ist die Firma Zim Inego Consult in Friedrichshafen. Angebote können bis 29. August eingereicht werden. Der Zuschlag soll dann am 12. September erfolgen, wie Christoph Arnegger, Geschäftsführer der Liegenschaftsverwaltung bei den Zieglerschen erläuterte.

Es ist eine gewaltige Aufgabe, die vor den Beteiligten steht. Immerhin hat das Gebäude einen Rauminhalt von stolzen 22 120 Kubikmetern. Baujahr der ersten Gebäudeteile war 1970. Zwei Jahre später zog die Gotthilf-Vöhringer-Schule hier ein. Nachdem diese Einrichtung nach Ravensburg umzog, war die Gemeinde Wilhelmsdorf kurz Besitzerin des Hauses. Bei näherer Untersuchung der Nutzungsmöglichkeiten und vor allem der Kosten für Umbaumaßnahmen samt allen aktuellen Sicherheitsvorschriften wurde der Vertrag 2016 mit einem Entgegenkommen der Zieglerschen aufgelöst.

„Das Gebäude wird stückweise abgebaut“, schildert Architektin Althoff das Vorgehen. Zunächst sollen Bauarbeiter den Innenbereich von oben her so weit wie möglich entkernen. Da die Materialien der damaligen Bauweise geschuldet Schadstoffe enthalten, muss mit entsprechender Schutzkleidung gearbeitet werden. „Wir sind hier an die entsprechenden behördlichen Auflagen gebunden“, so Christoph Arnegger. Dementsprechend wird eine für diese Aufgaben spezialisierte Firma die Arbeiten erledigen. Wenn der Innenbereich entkernt ist, soll der Abriss der Außenwände mit einem riesigen Bagger erfolgen, so die aktuellen Überlegungen. Nähere Einzelheiten zum genauen Ablauf der Arbeiten können derzeit ebenso wenig wie zu den Kosten genannt werden. „Dazu können wir erst etwas sagen, wenn die genauen Inhalte der eingehenden Angebote vorliegen“, bitten Arnegger und Althoff um Verständnis. Sicher ist nur, dass die Abbrucharbeiten von der Gemeinde Wilhelmsdorf aus Mitteln des Ortskernsanierungsprogramms bezuschusst werden. Es werden dafür maximal 144 000 Euro zur Verfügung gestellt, wie Bürgermeisterin Sandra Flucht auf Anfrage bestätigte. Zum Abrissvorhaben selbst sagt Flucht: „Das Gebäude der ehemaligen Gotthilf-Vöhringer-Schule ist keine städtebauliche Schönheit. Deshalb ist es zu verkraften, wenn dieses Haus verschwindet.“ Die frei werdende Fläche sei für die Weiterentwicklung der Gemeinde überaus wertvoll. Damit ist auch die Überplanung des unmittelbar anschließenden Geländes gemeint, das nach Umzug der Werkstatt für behinderte Menschen in einen Neubau auf dem jetzigen Platz der GVS für andere Zwecke genutzt werden kann.