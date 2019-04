Gleich zwei Autos nehmen Fahrerin Vorfahrt

Wie die Polizei berichtet, ist wegen einer Vorfahrtsmissachtung am Montag gegen 15.30 Uhr eine 27-jährige Skoda-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Unfall. Die Fahrer eines silbernen Autos sowie eines braunen Mercedes-Benz missachteten in der Riedhauser Straße an der Einmündung zur Landesstraße 288 die Vorfahrt der 27-Jährigen, weshalb diese, um einen Unfall zu verhindern, nach rechts auswich und hierbei von der Fahrbahn abkam und in einem Straßengraben landete. Beide Autofahrer fuhren weiter, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Der Fahrer des braunen Mercedes-Benz hielt nach rund 100 Metern kurz an, fuhr dann jedoch weiter in Richtung Riedhausen.

Personen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584 / 92170, zu informieren.