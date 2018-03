Gewerbeschau und Flohmarkt trotzen der Kälte

Großer Tag für den Teddybären: Bevor sich der Wilhelmsdorfer Ortskern am Sonntag in eine große Bühne für die örtlichen Gewerbebetriebe und für Schnäppchenjäger verwandelte, war großes Schneeräumen angesagt. Denn von milden Temperaturen konnte am Wochenende keine Rede sein. Doch das hinderte die Besucher nicht daran, zum verkaufsoffenen Sonntag nach Wilhelmsdorf und zum Flohmarkt zu kommen, geht aus einer Pressemitteilung des Gewerbevereins hervor. Auch Aktionen wie das Kinderschminken von Sabine Löffler im Foyer des Rathauses wurden gerne in Anspruch genommen.