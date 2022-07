Gelungener Sportabzeichentag in Wilhelmsdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schüler*innen der Außenklasse Haus Palas vom SBBZ Haslachmühle haben im Rahmen der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen beim Sportabzeichentag der Otto-Lilienthal-Realschule teilgenommen. Die Prüfungen legten die Jugendlichen gemeinsam ab, egal, von welcher Schule sie kamen.

Beim Sportabzeichentag der Realschule standen 800 Meter-Lauf, Werfen, 50 beziehungsweise 100 Meter-Sprint und Weitsprung auf dem Plan. Die Sportler*innen mit Beeinträchtigungen wählten in der Koordination jedoch den Zielweitwurf. Ansonsten wurden alle Sportartenprüfungen in der regulären Staffel abgelegt.

Von den 16 Schüler*innen zwischen 14 und 18 Jahren erreichten sieben das Deutsche Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung. Die Urkunden wurden feierlich durch Alexander Denda (Lehrer im Haus Palas) und Maren Lüke (Sportabzeichenprüferin der TSG) übergeben. Die Athleten, welche nicht schwimmen können, erhielten eine Urkunde für erbrachte Leistungen.

Der gemeinsame Sportabzeichentag von Realschule und Außenklasse Haslachmühle findet schon seit 2011 statt. Durch die Sportkooperation und die Weiterbildung von Prüfenden gibt es nun die Möglichkeit, offiziell am Deutschen Sportabzeichen teilzunehmen. Dieses ist ein guter Schritt zur Normalität von gemeinsamen Aktivitäten von Menschen mit und ohne Behinderung. Ein weiterer Meilenstein ist das Host Town Program von Special Olympics. In diesem Rahmen ist Wilhelmsdorf Gastgeber-Kommune für eine Delegation von den Färöer-Inseln, welche an den Weltspielen 2023 in Berlin teilnehmen.