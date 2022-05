Gelebte Inklusion im Sport

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lorenz arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung der Zieglerschen. Gleichzeitig macht er ein Praktikum bei der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Wilhelmsdorf. Er ist in der KinderSportSchule zusammen mit den Übungsleitenden tätig. Dort leitet er Spiele an, gibt Hilfestellung oder ist kreativ beim Aufbau von Bewegungslandschaften. Diese Möglichkeit bietet ihm die Sportkooperation der TSG Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen.

Wir freuen uns sehr, dass Lorenz die Ausbildung über vier Tage erfolgreich bestanden hat und eine entsprechende Lizenz in den Händen hält.

Im April und Mai bot der Schwäbische Turnerbund im Regio-Zentrum Ravensburg die Ausbildung Übungsleiter-Assistenz im Kinderturnen Menschen mit Behinderung an. Nach ausführlichen Gesprächen - auch mit Tanja Ade, der Leiterin des Regio-Zentrums - meldete die TSG Lorenz zu der Ausbildung an.

Neben vielen Bewegungs- und Spielideen, Varianten und Abwandlungen für heterogene Gruppen werden auch behinderungsspezifische Kompetenzen und Methoden vermittelt. Mit zwei Referenten und einem Skript in einfacher Sprache konnte auf unterschiedliche Bedürfnisse, vor allem auch auf eine geistige Behinderung, individuell eingegangen werden. Die Ausbildung dauerte vier Tage und richtete sich an Interessierte, die eine geistige oder körperliche Behinderung mitbringen und an Teilnehmer, die sich für das Thema Inklusion interessieren.