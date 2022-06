Fußballer qualifizieren sich für Landesfinale

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang Juni fand in Kressbronn die Feldfußballqualifikation Württemberg-Süd von Special Olympics statt, pandemiebedingt das erste größere regionale Turnier nach über zwei Jahren. Entsprechend groß war die Vorfreude bei den drei Mannschaften der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen.

Die Grashoppers Wilhelmsdorf in Kategorie D hatten dabei ein neu formiertes Team und viele Spieler*innen, die noch nie ein Turnier gespielt hatten. Noch ein bisschen unsortiert starteten sie mit zwei Niederlagen, kamen aber immer besser ins Spiel, konnten drei Siege erringen und landeten überglücklich auf dem 3. Platz. Kommentar eines Spielers: „Das war sehr schön in Kressbronn, wir haben auf dem dritten Platz gewonnen!“

In Kategorie C spielten die Wilhelmsdorfer Wiesel unter dem neuen Trainerteam Odorico/ Maier ein überragendes Turnier. Trotz sehr spielstarker Gegner in einer 6er Gruppe verloren sie kein einziges Spiel und qualifizierten sich schlussendlich mit drei Siegen und zwei Unentschieden als Kategoriesieger für das Special Olympics Landesfinale in Stuttgart. Highlight war ein Hattrick von Alexander Stadelhofer, der in seinem ersten Turniereinsatz nach langer Zeit vor Spielfreude sprühte.

Die Kategorien A/B wurden aufgrund weniger Meldungen zusammen ausgespielt. Die Wilhelmsdorfer Tigers mussten am Spieltag den Ausfall mehrerer Spieler verkraften. Trotzdem kämpften sie sich ins Halbfinale und konnten dies beim 9 Meter Schießen gegen Lok Hegenberg mit zwei sensationellen Schüssen von Christopher Grüninger und Thomas Kessler für sich entscheiden.

Im Finale gewannen sie überzeugend gegen die starken Reutlinger und sicherten sich somit auch den Einzug ins Landesfinale.

Grashopper: Sascha Beck, Daniel Blaschke, Ceren Bölgebasi, Forna Ya-Iye, David Metzger, David Laudenschläger, Marius Mehmeti, Florian Öttle, Patric Rehl, Elias Schatz. Trainer: Moritz Eble und Heiner Stockmayer.

Wiesel: Florian Blaschke, Leon Geiger, Philipp Gerth, Fabian Henselmann, Marius Kiesele, Konstantin Koptev, Philipp Senft, Benjamin Reiss, Benjamin Rost, Alexander Stadelhofer. Coaches: Stefan Odorico und Ingo Maier.

Tigers: Kevin Auer, Philipp Gerth, Christopher Grüninger, Lutz Henselmann, Felix Jehle, Thomas Kessler, Jonas Kiesele, Dennis Kutzner, Felix Löffler, Daniel Vogel. Trainerinnen: Stephi Bärle und Meike Frei.