Funkloch in Wilhelmsdorf könnte bis Juli klaffen

Zwei Monate nach dem Abschalten der Mobilfunkantennen auf dem zum Abriss bestimmten Gebäude der früheren Gotthilf-Vöhringer-Schule gibt es für die Nutzer des Anbieters Vodafone immer noch keinen ansprechenden Empfang. Widersprüchlich liegen Aussagen des Netzbetreibers von verschiedenen Stellen vor. Zwischenzeitlich muss wohl davon ausgegangen werden, dass die Vodafone-Nutzer noch bis Mitte des Jahres ein Leben im Funkloch führen müssen. Bisher war ein solches Szenario vehement in Abrede gestellt worden. Telekom und Telefonica bedienen nach anfänglichen technischen Problemen ihre Kunden seit Dezember.

Ärger verstärkt sich von Tag zu Tag

Wenn in Wilhelmsdorf zwei oder drei Leute zusammenstehen, ist ein Hauptgesprächsthema die seit acht Wochen andauernde unzureichende Mobilfunkversorgung durch den Netzanbieter Vodafone. (Die „Schwäbische Zeitung“ berichtete mehrmals). Der Ärger verstärkt sich von Tag zu Tag. Immer mehr Kunden, die teilweise seit über 20 Jahren ihrem Anbieter die Treue hielten, kündigen ihre Verträge. So auch Gemeinderat Willi Metzger, der sich intensiv mit Kundenbetreuern von Vodafone auseinandersetzte und frustriert ist. „Wer bei Vodafone das Wort ,Wilhelmsdorf’ sagt und auf die unbefriedigende Situation hinweist, der merkt schnell, wie die Gesprächspartner in Deckung gehen“, schildert der Kommunalpolitiker seine Erlebnisse. Er solle doch darauf drängen, dass die Gemeinde Druck auf Vodafone ausüben sollte, dass ein mobiler Mast kommt, wurde ihm geraten.

Unterschiedliche Informationen

Nachdem in der Folge mürrisch seine Kündigung bestätigt wurde, führte er zwei aufhellende Gespräche mit einer Mitarbeiterin der Kundenbetreuung Technik. Diese teilte Willi Metzger mit, dass die neue Glasfaserleitung frühestens am 13. Mai zur Verfügung stehen könnte. Ab diesem Zeitpunkt müssten dann aber erst noch die vorhandenen technischen Einrichtungen am neuen Funkturm am Öschweg angeschlossen werden. Das könne schon länger dauern.

Wieder andere Informationen langten beim Sozialunternehmen Die Zieglersche an. Diesem wurde mitgeteilt, dass Mitte Februar ein provisorischer Ersatzmast kommen soll. Durch die nicht vorhandene Versorgung sehen sich viele Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit deutlich eingeschränkt.

Preisverhandlungen nicht ausschlaggebend

Eine weitere Theorie besagt, dass die Probleme von den schwierigen Vertragsverhandlungen zwischen Vodafone und der Telekom herrühren. Die Telekom solle demnach dem Anbieter zu teuer sein. „Nein, das hat nichts mit unterschiedlichen Preisvorstellungen zu tun“, schreibt der Pressechef von Vodafone, Volker Petendorf, auf SZ-Anfrage. Fakt sei, dass jeder Netzbetreiber, wie Telekom, Telefonica und O2 seine eigenen Antennen und seinen eigenen Betriebsraum nutzt, der jeweils eigenständig an das weltweite Telekommunikationsnetz angebunden wird. Und weiter: „Für den Mast in Wilhelmsdorf kommt ausschließlich eine Anbindung via Glasfaser in Frage. Als einziger Lieferant für eine solche Mietleitung kommt die Telekom in Frage.“ Zu dem Mast führten bereits zwei Mietleitungen, so der Pressesprecher weiter. Eine dritte Leitung sei nicht vorhanden und müsse daher komplett neu gebaut werden. Normalerweise dauert so etwas sechs bis neun Monate. „Wir sind aber guter Dinge, dass die Telekom die bestellte Leitung in Kürze liefern kann. Denkbar ist auch, dass zunächst nur eine einfache Leitung für Mobilfunk-Grundversorgung (GSM) geliefert wird und später eine Glasfaserleitung für mobilen Breitbandverkehr (LTE)“, schreibt Petendorf.

Vodafone-Aussage überrascht

Auf die Frage, weshalb bisher nur zwei Leitungen gelegt wurden, obwohl doch drei Anbieter vorhanden sind, erklärt Petendorf, dass beim Bau von neuen Funkmasten nicht automatisch klar sei, welche Netzbetreiber die Einrichtung auch nutzen. Diese Aussage verwundert, da bei allen Überlegungen zur Verlagerung der Sendeanlagen alle drei großen Netzbetreiber in einem Boot saßen. Bürgermeisterin Sandra Flucht dazu: „Es war schon immer klar, dass alle drei Anbieter den Masten gemeinsam nutzen sollten und wollten. Wir haben einige runde Tische mit den Zieglerschen, der Gemeinde und allen drei Anbietern gehabt. Es stand nie zur Diskussion, dass einer nicht mitmacht, nachdem es für alle der anerkannt beste Standort war.“

Kühe hatten Schmerzen

Von den ausgefallenen Mobilfunkverbindungen waren zumindest am Anfang auch die Kühe von Landwirt Richard Haberkorn betroffen. Als der Bauer morgens in den Stall kam, liefen seine Tiere aufgeregt herum, denn der Melkroboter, der die Milchkühe automatisch von ihrer Milch befreit, war in der Nacht ausgefallen. Die Tiere hatten demzufolge Schmerzen im Euter. Grund dafür: Der automatische Notruf über Mobilfunk kam nicht bei dem Landwirt und dessen Vater an. Jetzt gehen Störungsmeldungen auf dem Festnetz ein.