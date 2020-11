Für gerechten Lohn und mehr Wertschätzung

Die St. Jakobus gGmbH der Theresia-Hecht-Stiftung in Zußdorf hat sich an der Initiative „Mehr Wert als ein Danke“ beteiligt und Unterschriften für bessere Arbeitsbedingungen in der Sozialwirtschaft gesammelt. Bundesweit habe die Initiative mehr als 53 000 Befürworter gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. Die Unterrschriftenlisten wurden nun dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses des Bundestages, Marian Wendt, übergeben.

Gerade die Corona-Pandemie habe schonungslos offengelegt, dass sich die Rahmenbedingungen für Mitarbeiter in der Sozialwirtschaft verbessern muss, so die Stiftung. Deshalb setze sich die Initiative „Mehr wert als ein Danke. Arbeiten für und mit Menschen“ mit den Arbeitsbedingungen in der Sozialwirtschaft auseinander.

Zudem werfe sie die Frage auf, warum nur wenige Mitarbeiter in der Sozialwirtschaft die Corona-Prämie erhalten.

Über 120 Stiftungen, Verbände, Einrichtungen und Dienste der gesamten Freien Wohlfahrtspflege haben sich bundesweit zusammengeschlossen und sich ein für bessere Arbeitsbedingungen, für einen gerechten Lohn und mehr Wertschätzung. Leistungsentgelte und Pflegesätze müssten deutlich erhöht werden, damit faire Löhne und fachliche Weiterentwicklungen bezahlbar sind, so die Initiative.

Für Marian Wendt zeigt die Petition, dass der Druck in der Sozial- und Gesundheitsbranche immens ist: „Die Petition ist ein Appell an die Politik, sich mit der Praxis auseinanderzusetzen und weitere Weichen für eine zukunftsfeste Sozialpolitik zu stellen“, so der CDU-Politiker.