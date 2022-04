Friedensgottesdienst statt Demo an St. Christoph

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zußdorf: Schüler des SBBZ St. Christoph haben sich auf dem Pausenhof klassenweise eingefunden. SchülersprecherIn Maya Johnston und Maurice Poch organisieren und bereiten Gottesdienst zum Thema Frieden vor. Unterstützung erhalten sie durch Klassenlehrer und Seelsorger. Spenden in Höhe von 202,20 Euro gehen an den Verein Akwilla e.V., der sich für Menschen mit Behinderung aus der Ukraine einsetzt.

Es ist 10.15 Uhr. Treffpunkt Pausenhof für die Schüler des SBBZ St. Christoph. Hier findet der gemeinsame Friedensgottesdienst statt. Die Schulband eröffnet ihn mit dem Song „Imagine“ von John Lennon. Maya begrüßt mit ihrem Sprachtalker und erklärt, dass der heutige Gottesdienst zum Frieden in der Ukraine beitragen soll. Selbst gestaltete Friedenstauben werden auf den Schulhof kreisförmig ausgebreitet und anschließend im Schulhaus aufgehängt. Während die Schulband Udo Lindenbergs Song „Wir ziehen in den Frieden“ spielt, sammelt Mitschüler Maurice Geldspenden ein. Ein gemeinsames Friedensgebet und Segen, den Seelsorger Raphael Steber spendet, beendet den internen Friedensgottesdienst.

Das letzte Lied „Sag mir, wo die Blumen sind“ von Pete Seeger erklingt. Seeger selbst gibt an, dass die Grundidee zu diesem Lied einem ukrainischen Volkslied entlehnt zu haben. Als Friedenszeichen lassen Schülerinnen und Schüler in den Farben der Ukraine gelbe und blaue Luftballone in den Himmel steigen.

Maya und Maurice haben klare Vorstellungen, wer die Spenden bekommen soll. Katrin Johnston, Mutter von Maya, hat Kontakt zum Verein Akwilla. „Der Verein holt eigenverantwortlich Mütter und Kinder mit Behinderung, oft auch Waisenkinder, nach Deutschland“, erzählt sie auf Nachfrage. Sie hat direkt nach der Veranstaltung den Verein kontaktiert und von der Aktion in St. Christoph berichtet. „Die Vereinsmitglieder sind gerührt über so viel Liebe und Friedenswillen und sie bedanken sich besonders bei allen Schülern für diese großartige Aktion“, so Johnston.