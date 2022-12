Fotograf zeigt die Schönheit des hohen Nordens

Beim diesjährigen Weihnachtsvortrag von Wunderwelten ist am Montag, 26. Dezember, um 16 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr) National-Geographic-Fotograf Bernd Römmelt in der Riedhalle Wilhelmsdorf zu Gast. Unter dem Motto „Im Bann des Nordens – Abenteuer am Polarkreis“ lädt er auf eine Reise entlang des nördliches Polarkreis ein – durch Alaska, Kanada, Grönland, Island, Norwegen, Lappland, Russland und Finnland. Karten im Vorverkauf gibt es bei Schuh-Sport Metzger oder online unter www.wunderwelten.org.