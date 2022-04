Fortbildungsreihe des Netzwerks Umwelt startet wieder

Vor 20 Jahren haben sich die Umwelt- und Naturschutzzentren Ravensburg, Wurzacher Ried, Wilhelmsdorf und Leutkirch zu einem Netzwerk zusammengefunden, um Umweltbildungsangebote im Landkreis zu erfassen und weiterzuentwickeln. Zu diesen Angeboten gehören auch die jährlichen Fortbildungsreihen zu verschiedenen Themen des Natur- und Umweltschutzes. In der diesjährigen Fortbildungsreihe geht es um das aktive Erproben unterschiedlicher Übungen und Spiele aus der Natur-, Umwelt- und Erlebnispädagogik.

Margit Ackermann vermittelt am Samstag, 7. Mai, im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf von 10 bis 16 Uhr, wie man mehr Natur, und damit mehr Lebensraum für wild lebende Tiere und Pflanzen rund ums Haus schaffen kann.

Im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried geht es am Samstag, 14. Mai, von 10 bis 16 Uhr um den Biber. Franz Spannenkrebs bringt den Teilnehmenden unter dem Titel „Der Biber – Hoffnung und Herausforderung für Naturschutz und Politik“ Biologie, Ökologie und Naturschutzfragen des größten einheimischen Nagetiers nahe.

Um den Weißstorch in der Umweltbildung geht es am Samstag, 9. Juli. Pia Wilhelm und Ute Reinhard zeigen von 10 bis 16 Uhr, warum Kinder und Erwachsene „Adebar“ sympathisch finden und warum er als Wappenvogel für den Naturschutz so gut geeignet ist.

Wieder im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried führt Nicole Jüngling am Samstag, 16. Juli, von 10 bis 16 Uhr vor allem Anfänger in den Mikrokosmos des Lebensraums Wiese ein. Bei einer Exkursion und naturpädagogischen Spielen wird vermittelt, wie man Kinder an dieses faszinierende Thema heranführen kann.

Zum Abschluss der Fortbildungsreihe führt Ralf Langohr am Samstag, 24. September, von 10 bis 16 Uhr in die Umwelt- und Erlebnispädagogik ein. Treffpunkt ist der Parkplatz am Freibad Nessenreben in Weingarten. In diesem Modul werden viele theoretische Tipps und praktische Übungen für den Einstieg in der Natur-, Erlebnis- und Umweltpädagogik vorgestellt.

Die Fortbildungen sind jeweils auf 15 Personen begrenzt. Der Tag der Anmeldung ist für die Vergabe der Plätze entscheidend. Zu jedem Modul ist eine separate Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.Die Anmeldungen sind schriftlich oder per E-Mail an das BUND-Naturschutzzentrum Ravensburg zu richten.