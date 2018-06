Festlicher Abend am Gymnasium Wilhelmsdorf

Die vier Medienepochen der Menschheitsgeschichte und ihre gesellschaftlichen und kulturellen Folgen standen im Mittelpunkt des „Festlichen Abends“ am Wilhelmsdorfer Gymnasium, für den Schulleiter Johannes Baumann Dirk Baecker, Professor an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen als Redner gewinnen konnte. „The medium is the message“ – unter dieser medientheoretischen Prämisse erörterte Prof. Baecker seine These, dass mit jedem neuen Kommunikationsmedium die Gesellschaft vor ein Problem gestellt wird. Ein tolles und nachahmenswertes Zeichen der Mitmenschlichkeit setzten die zehnten Klassen im Anschluss an den Festvortrag: Sie sammelten für die Erdbebenopfer in Nepal – und bekamen mehr als 700 Euro zusammen.