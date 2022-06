Das Ferienprogramm im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf bietet am Mittwoch, 8. Juni, von 14 bis 17 Uhr die Suche nach den Störchen im Ried unter dem Motto „Auf uns‘rer Wiese gehet was, hat zwei rote Strümpfe…“ Pia Wilhelm vom Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf stellt dabei Familie Adebar und ihre Lebensgewohnheiten vor, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Am Donnerstag, 9. Juni, von 14 bis 17 Uhr geht Margit Ackermann mit Kindern ab acht Jahren auf „Tümpelsafari“ am Moor-Erlebnispfad bei Wilhelmsdorf. Jeremy Barker führt am Freitag, 10. Juni, von 20.30 bis 22 Uhr zu den Abendvögeln im Ried, bevor am Samstag, 11. Juni, von 13.30 bis 17 Uhr der Moorführer Rolf Müller eine Fahrradtour von Mühle zu Mühle rings ums Pfrunger-Burgweiler Ried anbietet. Unter dem Motto „Medizin der Erde“ bietet am Samstag, 11. Juni, Agnes Weiß eine Heilkräuterführung an. Am Sonntag, 12. Juni, von 14 bis 16 Uhr erzählt die Elvira Mießner für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren Märchen von Mühlen und Müllern und am Dienstag, 14. Juni, erfahren Kinder und Erwachsene von Vjerena Wagner am neu eröffneten MoorMobil (MoMo) beim Bannwaldturm, was im und am Wasser im Ried lebt. Zur Fledermauspirsch lädt am Mittwoch 15. Juni, von 20.30 bis 22 Uhr Pia Wilhelm am MoMo mit dem Bat-Detektor ein, und am Sonntag, 19. Juni sind die Fahrgäste des Räuber-Express eingeladen, mit ihrem Fahrrad zusammen mit Moorführer Rolf Müller das Ried zu durchqueren.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich unter www.pfrunger-burgweiler-ried.de Informationen, Kosten und Treffpunkte auch unter Telefon 07503 / 739.