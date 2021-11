Feldbettenlager und Zusammenhalt: Wilhelmsdorfer Zimmerleute packen im Ahrtal an

Adventsfeier im Ahrtal

Der Kreisverband Ravensburg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) beteiligt sich an der Organisation eines Adventsfests am 11. Dezember im Ahrtal, wie der Verband in einer Mitteilung schreibt. Für jedes Kind und jeden Jugendlichen soll es an diesem Tag ein kleines Geschenk geben, heißt es weiter. Das DRK ruft daher zu neuwertigen Sachspenden (Preis circa zehn Euro) – beispielsweise Bücher, Spielsachen oder Kuscheltiere – für Kinder und Jugendliche zwischen 2 und 16 Jahren auf. Die Spenden können – auch schon verpackt – bis Montag, 22. November, beim DRK-Kreisverband in der Ulmer Straße 95 in Ravensburg abgegeben werden. Das DRK bittet um eine Kennzeichnung, für welche Altersgruppe und für welches Geschlecht das Geschenk gedacht ist. (ak)