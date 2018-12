Fahrer überfährt Verkehrsinsel und Schild

Mit rund 1,6 Promille hat ein 28-jähriger Ford-Fahrer am Sonntag gegen 4 Uhr einen Verkehrsunfall in der Zußdorfer Straße in Wilhelmsdorf verursacht. Das teilt die Polizei mit. Der Fahrer war von Wilhelmsdorf kommend in Richtung Zußdorf unterwegs. An der Einmündung zur Niederweiler Straße überfuhr er vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein dort angebrachtes Verkehrszeichen. Aufgrund des positiven Atemalkoholtests fuhren die Beamten mit dem 28-Jährigen in ein Krankenhaus und veranlassten dort die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Weiterfahrt untersagt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3000 Euro.